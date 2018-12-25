Опьянел – осмелел? Яббаров провоцирует Оганесяна на драку из-за веса Черно

Скандальный участник не боится осуждать других, зато в собственном глазу даже «бревна не видит».

Недавно в сети появился фрагмент нового выпуска телепередачи «Дом-2», на котором Илья Яббаров и Иосиф Оганесян бурно обсуждали вес Саши Черно. Разговор практически дошел до конфликта, ведь Илья не стеснялся говорить в лицо своему «другу» неприятные вещи о его супруге. Было похоже, что он просто провоцирует Йосифа на драку из-за веса Черно, ведь только так может спасти свои «мертвые» рейтинги. Сейчас Яббаров мало привлекает зрителей «Дома-2», многие поклонники телешоу его недолюбливают и критикуют за нахальное и бестактное поведение. между тем, это не мешает ему наживать еще большее количество недоброжелателей.

Неужели Яббарова совсем не смущает, что своими словами он может оскорбить кого-то или даже подпортить чью-то самооценку? И, как ни странно, именно этот человек собирался заняться политикой, а теперь глумится над людьми с лишним весом и не видит в этом ничего постыдного. Кроме того, Илья настоящий многодетный отец – у него уже 4 внебрачных ребенка, с которыми он не видится и даже не платит алименты. Разве это достойный поступок?

Стоит отметить, что на видео мужчина весело «попивает» непонятную бордовую жидкость в стаканчике, которая вполне может быть алкогольным напитком. Опьянел – осмелел? У нетрезвых людей язык действительно развязывается, но это не повод «втаптывать в грязь» людей, которых когда-то называл друзьями. Между тем, это может быть не спиртной напиток. В этом случае, Илье даже не нужен алкоголь, чтобы сказать много лишнего.



