Кристина Асмус снова похудела. «Скелет, обтянутый костюмом» - ужаснулись фанаты

Вчера, 22:54 \\ Шоу-бизнес

Пугающая худоба актрисы может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Кристина Асмус решила поддержать своего мужа и друзей из Comedy Club, она посетила съемки последнего выпуска весеннего сезона юмористического шоу. По словам актрисы, на ее глазах сняли финальный мотор – с завтрашнего дня все резиденты передачи уходят на каникулы до осени. Асмус была в восторге от работы комиков: «Это одна из лучших съёмок, на которой я была».

Однако внимание фанатов привлекла другая деталь – внешность Кристины. Актриса облачилась в брючный костюм нежно-голубого оттенка, который «висел» на девушке и явно был ей велик. Похоже, и без того миниатюрная Кристина Асмус снова похудела. Острые черты лица, тоненькие ручки и ножки, большие, выпирающие глаза - поклонники беспокоятся за здоровье актрисы, которая выглядит болезненно-стройной.

«Скелет, обтянутый костюмом» - ужаснулись фанаты, глядя на то, как ткань улеглась волнами складок на фигуре знаменитости. Они призывают актрису задуматься о будущем, и начать хорошо питаться.

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Автор - Диана Минина
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