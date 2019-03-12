Жадность или нищенство? Павел Воля снова занялся «хитрой» рекламой смартфонов

Комик снова занялся рекламой техники, и к этому его могли подтолкнуть возможные финансовые трудности.

В социальной сети Павла Воли периодически появляются рекламные посты, хотя вся лента состоит преимущественно из снимком, сделанных во время путешествий с супругой. На этот раз комик снова занялся рекламой смартфонов, ведь раньше уже сотрудничал с южнокорейской компанией Samsung и фирмой ZTE. Во-первых, многих смутил рекламируемый товар. Обычно небедные звезды выбирают только «яблочные» гаджеты и очень редко отдают предпочтение другим моделям. Воля на самом деле пользуется таким телефоном, или это очередная игра на камеру ради выгоды?

С другой стороны, сам факт рекламирования уже вызывает много вопросов. По идее, резиденты Comedy Club должны прилично зарабатывать, ведь программа имеет хорошие рейтинги. Видимо, это никак не относится к Павлу, которому то ли не хватает средств, то ли мания заработать как можно больше стала еще сильнее.

Что это, жадность или нищенство? Известно, что дети Воли и Утяшевой живут в США, поэтому на их обеспечение должно уходить много средств. К тому же, семейство не привыкло себе в чем-либо отказывать, и даже реклама, за которую артист, очевидно, получил «круглую» сумму, будет не лишней.

Стоит отметить, что такую рекламу вполне справедливо назвать «хитрой». Воля как-бы прямолинейно не рекламирует товар, но все равно демонстрирует на фото модель, а через хэштеги полностью описывают посыл рекламы. Такой способ, с первого взгляда, совсем не удачен, но на самом деле хорошо действует на подсознание подписчиков.



