«Мы просто дружим!» - Пригожин заявил, что не стал продюсером Егора Крида

Супруг певицы Валерии добавил, что молодой рэпер никогда не обращался к нему с просьбой о сотрудничестве.

Долгое время в социальных сетях ходили слухи, что после того, как 24-летний Егор Крид покинул лейбл Тимати Black Star, он сразу же станет себе искать новый продюсерский центр для продвижения своего таланта. Поклонники стали часто замечать Егора в компании певицы Валерии, а также её мужа продюсера Иосиф Пригожин. Молодой музыкант не только спел с певицей песню «Часики», но и часто присутствовал на семейных ужинах пары. Неудивительно, что после этого в Интернете появились догадки о том, что именно Пригожин и станет новым «покровителем» Крида.

Однако недавно Иосиф решил прокомментировать ситуацию и заявил, что не стал продюсером Егора Крида и они даже не обсуждали такую возможность. «Мы просто дружим!», - сказал продюсер и добавил, что Егор ему почти как сын. Теперь остается только догадываться, с кем же Крид на самом деле будет сотрудничать.