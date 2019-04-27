«Мы просто дружим!» - Пригожин заявил, что не стал продюсером Егора Крида

Вчера, 19:57 \\ Шоу-бизнес

Супруг певицы Валерии добавил, что молодой рэпер никогда не обращался к нему с просьбой о сотрудничестве.

Долгое время в социальных сетях ходили слухи, что после того, как 24-летний Егор Крид покинул лейбл Тимати Black Star, он сразу же станет себе искать новый продюсерский центр для продвижения своего таланта. Поклонники стали часто замечать Егора в компании певицы Валерии, а также её мужа продюсера Иосиф Пригожин. Молодой музыкант не только спел с певицей песню «Часики», но и часто присутствовал на семейных ужинах пары. Неудивительно, что после этого в Интернете появились догадки о том, что именно Пригожин и станет новым «покровителем» Крида.

Однако недавно Иосиф решил прокомментировать ситуацию и заявил, что не стал продюсером Егора Крида и они даже не обсуждали такую возможность. «Мы просто дружим!», - сказал продюсер и добавил, что Егор ему почти как сын. Теперь остается только догадываться, с кем же Крид на самом деле будет сотрудничать.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

Брак спасет ребенок? Королева неудачно скрыла свою беременность рюкзаком на животе

В этом ее заподозрили фанаты.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

  Недавно стало известно, что 20-летняя Полина Глен из России уже больше года состоит в...

Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ

 Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала трижды: с семьей, на юбилейном...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ