«Девочка спела отлично» - Гурцкая защитила дочь Алсу и сравнила ее с Орбакайте

Талант Микеллы оценивают через «призму» влияния и статуса ее родителей, считает певица.

Скандал после финала музыкального проекта «Голос. Дети» до сих пор не утихает. Не успела победительница Микелла Абрамова насладиться победой, как ее тут же «затравили» зрители, посчитавшие юную артистку недостаточно талантливой, и рассудив, что она незаслуженно одержала победу, ведь спела куда слабее других финалистов. Звезды шоу-бизнеса также разделились на два лагеря – одни поддерживают возмущенных поклонников, считая, что победу должны были одержать более одаренные участники, другие же встали на сторону победительницы.

К числу последних присоединилась певица Диана Гурцкая, которая не смогла оставаться в стороне. Артистка защитила дочь Алсу перед хейтерами, и сравнила ее с Кристиной Орбакайте. Гурцкая напомнила, что в свое время дочь Аллы Пугачевой также пережила травлю. Певица сама пробивалась на сцену, без помощи знаменитой матери, однако потребовались годы тяжелого труда, чтобы публика признала ее и полюбила.

Сейчас Кристина – одна из самых известных и востребованных певиц, однако это далось ей очень тяжело. Вот и на Микеллу смотрят через «призму» ее родителей. «Девочка спела отлично», - похвалила Микеллу Гурцкая, признав, что ей безумно приятно было услышать в финале одну из своих песен.