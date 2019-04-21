Каприз не удался! Королева запретила Меган Маркл рожать дома и вернула её во дворец

Вчера, 19:00 \\ Шоу-бизнес

На данный момент беременная герцогиня Сассекская находится в Лондоне под наблюдением охраны.

Свободолюбивая Меган Маркл, которая приходится супругой британского принца Гарри, на этот раз не сможет ослушаться королеву Елизавету. Дело в том, что ранее экс-актриса заявила, что будет рожать королевского ребенка у себя дома в Виндзоре, где помогать ей будут опытные специалисты, а в случае необходимости её отвезут в местную больницу, которая находится недалеко от Фрогмор-хаус. Однако на этот раз каприз Меган не удался. Королева строго запретила невестке рожать дома и к тому же вернула её обратно в Кенсингтонский дворец.

Теперь, по приказу монарха, Маркл круглосуточно будут охранять вооруженный конвой, который сопроводить её в больницу в период схваток. Скорее всего, герцогиня Сассекская родит в госпитале Святой Марии, хотя ранее категорически отказывалась. Напомним, что в данном госпитале появились на свет принцы Уильям и Гарри, а также дети Кейт Миддлтон.

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Автор - Светлана Тарабан
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