Пынзарь вынуждена позориться из-за контракта. «Щеки бульдога убрали за рекламу» - считают фанаты

Если Дарью прооперировали бесплатно, то теперь она должна своему пластическому хирургу немалые деньги.

Соцсети в последние годы стали важным элементом ведения бизнеса, именно поэтому один пост на странице Ольги Бузовой еще тогда, когда у нее было 10 млн подписчиков, стоил порядка одного миллиона рублей. Рекламодатели готовы дарить блогерам свои товары, услуги или давать на них огромную скидку только для того, чтобы их компанию популярная медиа-персона упомянула в очередном посте. У экс-участницы «Дома-2» Дарьи Пынзарь фолловеров намного меньше, чем у Бузовой – чуть больше 3 млн, но и ее подозревают в участии в крупной рекламной кампании услуг пластического хирурга.

Дело в том, что в последнее время звезда все чаще появляется в своем блоге с повязкой на голове, из-за чего ее начали критиковать поклонники, мол зачем фотографироваться, если не «в той кондиции» сейчас. Дарья ответила, что ничего зазорного в ношении повязки не видит, и вообще это ей никак не мешает, и даже якобы люди на улице на ее повязку никак не реагируют. Тут-то поклонники и усмотрели явную рекламу пластических операций.

«Щеки бульдога убрали за рекламу», - считают фанаты, и это мнение далеко не безосновательно. Во-первых, Пынзарь уже несколько раз под фото с повязкой оставляла ссылки на своего пластического хирурга и его клинику, что уже само по себе можно назвать прямой рекламой. Во-вторых, в расхваливании повязки и изображении нереальной «радости» от ее ношения уже может реклама другого вида – скрытая.

Ведь никто не пойдет к тому хирургу, если Дарья будет рассказывать о головной боли и тошноте после наркоза, от том, что под повязкой все чешется, как и под всяким гипсом, или что из-за постоянно сдавливающего голову бинта могла начаться мигрень, из-за которой пришлось бы сидеть на обезболивающем. К слову, Пынзарь еще и слова критики не сказала о том, какой ей дискомфорт причиняет постоперационный период, и даже в ресторане, когда ей пришлось отказаться от любимых бургеров из-за физической невозможности открыть рот, она назвала это «плюсом». Возможно, фанаты правы, и Пынзарь вынуждена позориться из-за контракта, но это далеко не самое страшное. Куда страшнее то, что наслушавшись восторженных отзывов об операции, к хирургу рванет орава фанатов Дарьи, а, отвалив огромную сумму за пластику, в итоге они столкнуться с ее самыми неприятными последствиями, о которых кумир не предупреждала.