Ребенок забудет мать - Тодоренко бросает сына ради долгих спа-процедур

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Похоже, роль молодой мамы не сильно увлекла телеведущую.

 Всем известно, насколько трепетно бывшая ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко относится к своей работе. Знаменитость вышла на работу, практически не отсидевшись в декрете и сейчас на ее плечах целых три проекта. Эти дела, несомненно, забирают у нее много времени и сил.

На личной странице в Instagram телеведущая часто хвастается своими карьерными достижениями. Говорит она и на многие другие темы, только вот редко рассказывает о своем младенце-сыне. Накануне же она опубликовала личную фотографию из турецкого хамама, под которой рассказала, как следит за своей кожей. Оказалось, Тодоренко провела там «полдня», только чтобы отскрабировать, очистить тело и хорошо отдохнуть.

Непонятно, по какой причине Регина бросает сына и идет на такие долгие спа-процедуры. Если она продолжит столько же времени проводить без него, он, вероятно, забудет ее, ведь его воспитанием будет заниматься няня и, скорее всего, отец Влад Топалов. Кажется, телеведущей больше нравится строить карьеру, чем быть матерью для своего малыша.

Впрочем, сама она уверяет, что даже во время различных съемок он всегда находится неподалеку и спит. Если Регина все же сможет успешно совмещать работу с семьей, то у нее должно получиться не отдалиться от сына по мере его взросления.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

Брак спасет ребенок? Королева неудачно скрыла свою беременность рюкзаком на животе

В этом ее заподозрили фанаты.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

  Недавно стало известно, что 20-летняя Полина Глен из России уже больше года состоит в...

Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ

 Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала трижды: с семьей, на юбилейном...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ