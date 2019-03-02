Ребенок забудет мать - Тодоренко бросает сына ради долгих спа-процедур

Похоже, роль молодой мамы не сильно увлекла телеведущую.

Всем известно, насколько трепетно бывшая ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко относится к своей работе. Знаменитость вышла на работу, практически не отсидевшись в декрете и сейчас на ее плечах целых три проекта. Эти дела, несомненно, забирают у нее много времени и сил.

На личной странице в Instagram телеведущая часто хвастается своими карьерными достижениями. Говорит она и на многие другие темы, только вот редко рассказывает о своем младенце-сыне. Накануне же она опубликовала личную фотографию из турецкого хамама, под которой рассказала, как следит за своей кожей. Оказалось, Тодоренко провела там «полдня», только чтобы отскрабировать, очистить тело и хорошо отдохнуть.

Непонятно, по какой причине Регина бросает сына и идет на такие долгие спа-процедуры. Если она продолжит столько же времени проводить без него, он, вероятно, забудет ее, ведь его воспитанием будет заниматься няня и, скорее всего, отец Влад Топалов. Кажется, телеведущей больше нравится строить карьеру, чем быть матерью для своего малыша.

Впрочем, сама она уверяет, что даже во время различных съемок он всегда находится неподалеку и спит. Если Регина все же сможет успешно совмещать работу с семьей, то у нее должно получиться не отдалиться от сына по мере его взросления.