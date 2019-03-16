Изменившийся до неузнаваемости Стас Михайлов произвел фурор в Кремле. «Это что-то невероятное» - считают фанаты

Вчера, 14:59 \\ Шоу-бизнес

Артист сумел впечатлить даже тех поклонниц, которые изначально не были в восторге от его «новой внешности».

27 апреля Стас Михайлов праздновал 50-летний юбилей, в честь которого устроил гастроли по городам России. На своих концертах в Кремле певей произвел фурор, фанаты остались очень довольны его выступлениями. Поклонники предполагают, что певец сделал подтяжку лица. На съемках телешоу «Вечерний Ургант» изменившийся до неузнаваемости Михайлов признался, что поклонники стали реже его узнавать и даже начали уходить с концерта, потому что сомневались, что перед ними настоящий Стас Михайлов. Всех поразило то, что лицо артиста стало выражать меньше эмоций, теперь у Михайлова почти не заметны морщины. У певца появились натянутая улыбка и поднявшиеся брови, а это с большой вероятностью свидетельствует о том, что он посетил пластического хирурга.

Поклонницы несколько обескуражены его внешним видом, однако отмечают, что такие перемены только к лицу популярному исполнителю. «Ваш голос завораживает», «Зацепило до слез! Так моя душа реагирует на твои песни! Концерт был фееричным! «Это что-то невероятное» - считают фанаты, а также желают долгих лет жизни и бесконечного творчества. Несмотря на «новую внешность» Михайлова, его фанаты с восторгом приняли его выступления и активно делятся своими впечатлениями в комментариях под снимками и новыми постами артиста в Instagram. Ранее же, изменения во внешности певца осудили многие его фанаты. Они даже сравнивали Стаса Михайлова с восковой куклой. 

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Автор - Маргарита Фрет
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