Легкая добыча для колдунов – Николаев подверг опасности здоровье именинника Киркорова

Спящих людей, согласно преданию, категорически запрещено фотографировать.

Сегодня свой день рождения отмечает король российской эстрады – Филипп Бедросович Киркоров. Артиста поздравили уже многие коллеги и друзья. Оригинальное поздравление представил на своей странице композитор Игорь Николаев. Музыкант поделился с подписчиками снимком спящего именинника Киркорова. «Это фото «спящего Филиппа» я сделал 1 января 1917 (простите, 2017) года в лондонском аэропорту. С тех пор фото стало мегапопулярным», - отметил Николаев.

Многие пользователи негативно отреагировали на поступок композитора, заметив, что спящих людей нельзя фотографировать. Все дело в том, что существует поверье, согласно с которым запрещено снимать человека в тот момент, когда он спит. Согласно преданию, человек во время сна становится беззащитным – душа в этот момент якобы покидает тело. Если спящего испугать, он может заболеть.

Кроме того, согласно суевериям, черные маги или же просто недоброжелатели могут легко нанести вред здоровью человека по фото, на котором он запечатлен спящим. Если верить вышеуказанным преданиям, можно отметить, что Николаев неосознанно подверг здоровье Киркорова опасности, ведь теперь артист – легкая добыча для колдунов и недобрых людей.