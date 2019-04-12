«Мой друг-мечтатель» - Орбакайте подогрела слухи о романе с Киркоровым

Дочь Пугачёвой необычно поздравила бывшего отчима с днем рождения.

В конце прошлого года в сети активно обсуждали возможный роман известной певицы и актрисы Кристины Орбакайте и ее коллеги по сцене Филиппа Киркорова. Хотя разговоры об этом уже какое-то время назад прекратились, накануне повод для них снова появился.

Так как сегодня исполнитель хита «Цвет настроения синий» отмечает свой 52-й день рождения, он получает много поздравлений от знакомых, друзей и фанатов. Среди всех сообщений по-особенному выделяется поздравление от Орбакайте. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с именинником, написав рядом: «С Днём твоего Рождения, мой друг-мечтатель. И пусть, как всегда, без исключения, все твои «воздушные замки» превращаются в новые Победы!».

Интересно то, как бывшая родственница обратилась к народному артисту - «мой друг-мечтатель». Возможно, она намекнула, что он мечтал быть с ней. Разница в их возрасте составляет всего пять лет, поэтому нельзя исключать версию с их возможным романом. Поэтому получилось так, что своим сообщением Орбакайте подогрела слухи об отношениях с Киркоровым, которые нельзя назвать обычными отношениями бывших родственников.

Тем не менее, могут быть и другие причины, почему певиц обратилась к нему именно так. Возможно, в ее словах не было подобного подтекста - она могла просто пожелать бывшему отчиму успехов в дальнейшей карьере.