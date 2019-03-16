Вареники-мутанты: Хильеквич опозорилась перекачанными ботоксными губами

Изящные и аккуратные формы губ актрисы буквально испарились, ведь Анна решила "немного" их подкачать.

Известная артистка по сериалу «Универ» Анна Хилькевич постоянно восхищает многих поклонников в своей социальной сети тем, как она воспитывает своих наследников, как ей прекрасно удается сохранять идеальную фигуру и тем, как она молодо выглядит в свои 32 года. Однако находятся и те, кто пытается раскритиковать Анну за ее «переделанную» внешность.

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала снимок, где продемонстрировала новые изменения на своем лице. Судя по записи под фотографией, Хилькевич спешила на ринопластику, а заодно и «немного» решила подкачать губы, но вот вышло так, что теперь красивые и аккуратные губки стали выглядеть, как вареники-мутанты.

«Господи, что за пельмени на пол лица?», «Позор, перекачала очень сильно, лицо маленькое, а губы – лепехи», «Теперь можно называть тебя «губашлеп», «Сдуй и не позорься», - возмущаются поклонники.

Действительно, Хилькевич буквально опозорилась перекачанными ботоксными губами.

Сама девушка достаточно эффектнее выглядела со своими настоящими формами губ. Видимо, девушка и не заметила, как увлеклась «волшебными уколами». Правда самой Анне такие изменения в себе вполне устраивают, возможно, что звезда будто специально опубликовала фотоснимок в своем микроблоге, чтобы еще больше позлить тех, кто каждый раз упрекает ее в том, что она «переделанная».

Можно отметить, что Анне удалось, ведь ее публикация вызвала большой ажиотаж среди ее поклонников.