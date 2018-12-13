«Ты уже столько сделал»: Валерия намекнула, что Киркорову пора уйти «на покой»

«Блистательная многолетняя карьера, пора бы уже…», - певица решила, что Филипп уже «достаточно сделал» и ему стоит отдохнуть.

В последний день апреля Киркоров Филипп Бедросович отмечает свой День Рождения. Поздравить короля эстрады уже поспешили многие звезды. Они опубликовали свои поздравления в социальную сеть Instagram, и певица Валерия не стала исключением.

Женщина поделилась с поклонниками снимком с Киркоровым и написала большой пост-размышление. Валерия поздравила Бедросовича и намекнула, что ему уже пора уйти «на покой».

Публикация певицы несла смысл, что за многолетнюю блистательную карьеру Киркоров добился небывалых успехов и ему пора немного отдохнуть. «Ты уже столько сделал», - пишет в своем блоге Валерия.

Заслуженная многолетняя карьера не свидетельствует о том, что кому-то следует покинуть сцену. Наоборот, успехи, сделанные ранее, могут давать определенные «толчки» для дальнейшего проявления себя в разных областях.

Пользователи сети приняли данный пост как намек о скором уходе Киркорова со сцены. Стоит отметить, что карьера Филиппа и в правду складывается очень хорошо, но это не повод провожать певца «на покой» и подводить итоги его жизни за него.

В своей публикации Валерия отметила, что восхищается стойкостью и артистизмом Киркорова и желает ему дальнейших успехов в карьере и творческого процветания. «Ты настоящий артист, живущий сценой», - пишет в своем Instagram Валерия.