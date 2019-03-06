Оставьте девочку в покое! Дочери Алсу грозит нервный срыв из-за травли в сети

Неврастения, панические атаки и стресс могут превратить Микеллу в забитого подростка с заниженной самооценкой.

Травля дочери Алсу в интернете разгорается с новой силой. Пользователи социальных сетей и даже звезды шоу-бизнеса не намерены молчать. Они уверены, что результаты подтасованы, а судьи куплены.

Поклонники считают, что девочка, глядя на весь этот скандал вокруг себя может заработать нервный срыв. Это грозит не только бессонницей или нервным тиком, а куда более серьезными последствиями. Такими как невроз или даже анорексия.

Все началось с того, что Микелла прошла в финал лишь благодаря дополнительному этапу конкурса. У многих сразу зародились подозрения в том, что девочка попала туда не совсем честно. Дочь Алсу составила конкуренцию Ержану Максиму и Валерию Кузакову. При этом Нино Чеснер, поразившая своим голосом многих зрителей, в финал не вышла. А когда доочь Алсу победила, в подтасовке не осталось и сомнений.

Подписчики заваливали Алсу и ее дочь негативными комментариями. Однако, были и те, которые буквально кричали, чтобы девочку оставили в покое. Увы, их было крайне мало и на них совсем не обращали внимания.

Фанаты уверены, что в данной ситуации необходимо уменьшить тревожность девочки, постараться вернуть ее к гармоничной жизни, чтобы минимизировать вероятность нервного срыва. Они уверены, что дочери Алсу грозит нервный срыв из-за травли в сети, если ничего не предпринимать.

Также стоит отметить, что не только пользователи социальных сетей восприняли «в штыки» победу девочки, но и многие звезды. Например, достаточно резко отреагировал на победу дочери Алсу у себя в Instagram Максим Галкин. Юморист тактично, но совершенно однозначно отметил, что более талантливым в финале конкурса был совсем другой участник. Также муж Аллы Пугачёвой добавил, что не хочет, чтобы его дети участвовали в подобных конкурсах.

Помимо Максима Галкина на девочку «ополчились» такие звезды, как Яна Рудковская, Стас Садальский и даже наставница шоу – Светлана Лобода, которая демонстративно выставила в Instagram фото всех финалистов, за исключением победительницы.