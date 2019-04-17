«Проснется» через 50 лет? Пугачева после смерти может воспользоваться криогенной заморозкой

Сегодня, 09:45 \\ Шоу-бизнес

Замораживание тела с последующим «воскрешением» - примадонна может выбрать данный метод, чтобы мир не забыл ее спустя годы, а также – для того, чтобы вновь увидеть своих детей, считают фолловеры.

Криосохранение тела – дорогостоящая процедура, которая может воскресить человека в будущем, когда технологии науки разовьются в пределах этой разработки.

Насчет данной теории нет конкретно доказанного вывода. Многие ученые в этом вопросе поддерживаются скептического мнения по разным причинам. Но также многие из них выступают за полное право на существование этой теории «воскрешения».

Алла Борисовна Пугачева после своей смерти может воспользоваться криогенной заморозкой, дабы «попытать» счастье «воскреснуть» спустя года и вновь увидеть своих детей.

Процедура криосохранения тела в Санкт-Петербургском центре крионики стоит от 2 250 000 рублей. Средства на данный метод у Аллы Борисовны имеются, уверены поклонники. Они заявляют, что примадонна воспользуется новыми технологиями, потому что не сможет просто так уйти из этого мира, не отставив после себя никакой надежды. Неужели Пугачева «проснется» через 50 лет? Пока сложно поверить в данных исход событий.

Данная операция длится в течение шести часов, в ходе которой принимают участие команда из ведущих специалистов по криосохранению и имеющих опыт более десяти лет в проведении данных процедур.

Алла Борисовна, которая так хочет оставить на земле о себе какой-то след, вряд ли захочет просто так покинуть ее. Криосохранение тела – один из наиболее вероятных исходов после смерти примадонны, уверены фолловеры.

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Автор - Валерия Кирсанова
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