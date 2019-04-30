В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы
Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.
Дарья Клюкина прославилась благодаря победе в шоу «Холостяк», где она боролась за сердце Егора Крида. История их любви разворачивалась на глазах у многочисленных зрителей, однако, закончилась она так же стремительно, как и началась.
Несмотря на это Дарья не отчаялась и довольно таки быстро обзавелась новым избранником, личность которого скрывала долгое время.
Однако, завеса тайны приоткрылась в день рождения модели, он представила всем своего жениха. Им оказался генеральный директор нескольких проектов «Газпром-медиа» Владимир Чопов.
На этом Даша решила закончить представление «любимого». И вот, спустя пару месяцев, о новоиспеченном возлюбленном ни слуху, ни духу.
Фанаты девушки даже заговорили о том, что никакой свадьбы не будет и все это оказалось обманом, ради пиара. Девушка постоянно выкладывает новые посты в Instagram, но на фото она в гордом одиночестве, а о Владимире ни единого слова. На все расспросы поклонников о женихе Даша предпочитает отмалчиваться и никак не комментирует ситуацию.
Может ли быть такое, что Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы?
Поклонники девушки считают, что Дарья планировала выйти замуж за «денежный мешок», а вовсе не за человека, который находится в долгах как в шелках.
Стоит заметить, что мужчина имеет весьма «темное» прошлое. Он дважды был женат, также у него имеется дочь от предыдущего брака. Но несмотря на это, мужчина отказывается платить алименты и задолжал уже внушительную сумму.
По всей видимости, до Дарьи наконец-то дошла нужная информация и она узнала о «махинациях» жениха. Потому и решила отменить свадьбу, пока не стало слишком поздно. Учитывая то, что у самой Клюкиной нет проблем с вниманием мужской половины населения, она запросто найдет себе нового «спонсора».