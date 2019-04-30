В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Сегодня, 05:49 \\ Шоу-бизнес

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Дарья Клюкина прославилась благодаря победе в шоу «Холостяк», где она боролась за сердце Егора Крида. История их любви разворачивалась на глазах у многочисленных зрителей, однако, закончилась она так же стремительно, как и началась.

Несмотря на это Дарья не отчаялась и довольно таки быстро обзавелась новым избранником, личность которого скрывала долгое время.

Однако, завеса тайны приоткрылась в день рождения модели, он представила всем своего жениха. Им оказался генеральный директор нескольких проектов «Газпром-медиа» Владимир Чопов.

На этом Даша решила закончить представление «любимого». И вот, спустя пару месяцев, о новоиспеченном возлюбленном ни слуху, ни духу.

Фанаты девушки даже заговорили о том, что никакой свадьбы не будет и все это оказалось обманом, ради пиара. Девушка постоянно выкладывает новые посты в Instagram, но на фото она в гордом одиночестве, а о Владимире ни единого слова. На все расспросы поклонников о женихе Даша предпочитает отмалчиваться и никак не комментирует ситуацию.

Может ли быть такое, что Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы?

Поклонники девушки считают, что Дарья планировала выйти замуж за «денежный мешок», а вовсе не за человека, который находится в долгах как в шелках.

Стоит заметить, что мужчина имеет весьма «темное» прошлое. Он дважды был женат, также у него имеется дочь от предыдущего брака. Но несмотря на это, мужчина отказывается платить алименты и задолжал уже внушительную сумму.

По всей видимости, до Дарьи наконец-то дошла нужная информация и она узнала о «махинациях» жениха. Потому и решила отменить свадьбу, пока не стало слишком поздно. Учитывая то, что у самой Клюкиной нет проблем с вниманием мужской половины населения, она запросто найдет себе нового «спонсора».

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Автор - Елизавета Маврина
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