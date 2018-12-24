Саша Черно выразилась о творчестве Ольги Бузовой

Участница «Дом-2» призналась, что была на концерте Бузовой лишь однажды и это не для нее.

Александра Черно рассказала подписчикам, как относится к творчеству Ольги Бузовой. Как оказалось, песни Бузовой, по ее мнению, подходит для аудитории 13-18 лет, а именно девочкам, переживающим невзаимные чувства. Также Александра отметила, что уважает Ольгу как трудоголика и успешного человека, но на ее концерте была только один раз.

Не так давно Саша Черно заявила, что ее не устраивает, что ей приходится несколько часов ждать перед тем, как начнется Лобное место, из-за того, что кто-то опаздывает на съемки. Многие зрители догадываются, что в этом заявлении она имела ввиду Ольгу, ведь именно у той очень загруженный график, из-за чего ей не хватает времени даже на сон.

Пользователи в сети встали на сторону Бузовой и считают, что Александра не имеет права так выражаться и ей уже давно не место на телепроекте, а вот творчество Ольги им вполне нравится.

Также многие зрители не удивлены поведению участницы «Дом-2», ведь уже долго наблюдают за подобными выходками и считают ее довольно эпатажной личностью.