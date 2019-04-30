Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ

Сегодня, 03:51 \\ Шоу-бизнес

Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала трижды: с семьей, на юбилейном концерте, в кругу близких друзей и родственников. В СМИ просочились подробности с закрытой вечеринки, которую Пугачева устроила для избранного круга на Рублевке.

 Всю минувшую неделю Алла Борисовна посвятила празднованию своего 70-летия. За ходом мероприятий в честь юбилея следила вся страна. Сначала Пугачева отметила день рождения с семьей. Затем она разделила праздник с поклонниками и коллегами по сцене, организовав масштабный концерт. В заключении Примадонна устроила закрытую вечеринку в честь своего юбилея в элитном ресторане, который располагается на Рублевке.

В СМИ попали подробности с торжества в узком кругу друзей. Пугачева пригласила около 200 гостей. Всех именинница встречала лично. Среди персон, посетивших закрытое мероприятие, оказались Филипп Киркоров и Николай Басков, Дмитрий Медведев с супругой, Светлана Матвиенко, Игорь Крутой, Валентин Юдашкин и многие другие узнаваемые персоны.

По меркам отечественного шоу-бизнеса Пугачева устроила скромную вечеринку. Однако безопасность гостей была организована на высшем уровне. Вокруг ресторана работала полиция, кинологи и ФСО.

Торт для торжества Пугачева доверила простому семейному кондитеру Прасковье Филимоновой. Стоимость за килограмм изготовленных ей сладостей начинается от 2 тыс. рублей. Торт в несколько ярусов был увенчан золотой короной.


Главными звездами торжества, которые развлекали гостей, стали Филипп Киркоров и Николай Басков. К слову, Пугачева надела на закрытую вечеринку в свою честь подвеску «Арлекин», которую ей когда-то подарил Киркоров.

Одним из самых трогательных моментов торжества стал дуэт Аллы Борисовны со своей дочерью Кристиной Орбакайте. Вдвоем они исполнили композицию «Пройти, не поднимая глаз», сообщает «СтарХит». 

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Автор - Мария Титова
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