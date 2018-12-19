Анфиса Чехова поделилась подробностями о начале своей карьеры

Сегодня, 03:35 \\ Шоу-бизнес

Знаменитость рассказала, что в прошлом работала продавцом, но ей все равно удалось добиться успеха и исполнить свою мечту.

 

Анфиса Чехова поделилась фото в своем блоге Instagram и рассказала о начале своей карьеры. Как оказалось, телеведущая работала продавцом джинсов Levi’s.

Артистка рассказала, что еще с детства хотела стать знаменитой и утверждала, что никогда не будет работать там, где ей не нравится, но мать не воспринимала это всерьез. Близкий человек не хотел расстраивать ребёнка, но считал, что это лишь детские мечты и с возрастом Анфиса поймет это и найдет обычную работу.

На некоторое время Анфиса Чехова и правда нашла обычную работу, устроившись продавцом в магазин Levi’s. Телеведущая считает, что этот опыт был провальным и она не прекращала думать о своей мечте.

Звезда работала продавцом два месяца, после чего она прошла в группу «Светлячки», а позже попала на телевидение и стала ведущей на канале ТВ-6. Это стало началом ее успешной карьеры.

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