В преддверие дня рождения Филиппа Киркорова освещаются неожиданные факты из его жизни

Совсем скоро известному певцу исполнится 51 год, а многие подробности его биографии остаются малоизвестными.

30 апреля королю российской эстрады исполняется 51 год. Он любим многими, его творческий потенциал безграничен. Филипп Киркоров больше 30 лет радует зрителей хитами, но многие факты из его жизни остаются неизвестными и довольно неожиданными.

Знаменитость родилась в 1967 году в болгарском городе Варне. Его родители были артистами, поэтому еще ребенком он приобщался к искусству. Отец известный болгарский певец, а мать вела концерты. В детстве он часто был на гастролях родителей.

Филипп Киркоров успешно начал сольную карьеру в 90-е годы. Его хит «Небо и земля» получил Гран-при на фестивале «Шлягер-90». После этого каждая его песня имела большую популярность, а в 1992 году его клип к песне «Атлантида» посчитали лучшим клипом.

Певец снимался в кино. На его счету 47 ролей. Многие коллеги отзываются о Киркорове как о трудоголике. В данный момент поп-король ведет авторские проекты и часто работает в жюри. В 1994 году он женился на Алле Борисовне Пугачевой. Их брак продлился 11 лет. Алла Борисовна была единственной законной супругой Киркорова.

У Филиппа Киркорова есть двое детей, воспитанию которых он уделяет большое значение. В 2011 году суррогатная мать родила Аллу-Викторию. Через год Киркоров вновь стал отцом, только на этот раз у него родился сын, которого назвали Мартин-Кристин.