Спустя 5 месяцев Дима Билан радуется успеху клипа

Сегодня, 02:00 \\ Шоу-бизнес

Просмотры клипа «Молния» превысили 35 миллионов. Певец поделился счастьем в своем Instagram.

 

Ровно 5 месяцев назад Билан выпустил клип на песню «Молния». «20 недель на вершине хит-парадов! «Молния» 35 000 000 просмотров!» - Радуется певец.

Клип был снят перед началом всероссийского тура «Планета Билан», который до сих пор продолжается. Главную роль в нем сыграла победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина. Девушка рассказала, что ей было легко и весело работать с Димой, и что участие в клипе является для нее интересный опытом.

Диме Билану также понравилось работать с Дарьей, он отмечает, что это была незабываемая съемка, за время которой они успели побывать в ночном клубе, в суде, даже полетать.

Ранее от Билана отписался Егор Крид. Это произошло перед премьерой клипа. Хотя Крид решил остаться друзьями с победительницей шоу «Холостяк», так и не женившись на ней, съемки Даши в клипе затронули его. Дима очень удивился, когда увидел, что Егор от него отписался. Ведь если бы Клюкина была не свободна, он бы не предложил ей роль в клипе.

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