«Приспичило прям посреди улицы» - «Туалетную» позу Бузовой высмеяли поклонники в Instagram

Вчера, 22:58 \\ Шоу-бизнес

Неудачное уличное фото вышло певице боком – она стала посмешищем.

В молодежном сленге есть такое понятие, как «флекс», у которого достаточно много значений – всё зависит от употребления. Например, в одном из значений это будет значить описание танца, в процессе которого нужно делать специфические движение, в том числе и очень низко приседать. Видимо, певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова решила идти в ногу со временем, а заодно и влиться в модные тенденции современных подростков и на новом фото изобразила подобие такого же «низкого флекса». Вот только, возможно, Ольга не в курсе, но современная мода очень переменчива и слишком противоречива, а подобный «флекс» перестал быть актуальным еще год назад – сейчас он считается показухой, которую подростки только высмеивают.

Собственно, поэтому не удивительно, что «туалетную» позу Бузовой высмеяли поклонники в Instagram.

«Приспичило прям посреди улицы», - написал один из комментаторов и это одно из самых «нежных» выражений относительно фото Ольги.

Есть подозрение, что Бузова специально хотела спровоцировать поклонников на высмеивание себя, ведь чем больше у нее комментариев под фото, чем чаще оно рекламируется соцсетью. Например, раньше для задействования подобного ресурса бесплатной и действенной рекламы певица писала под фото фразу вроде - «Правда же я клевая?» или «Какая же я классная», и у хейтеров взрывался в том числе и мозг - как безумные они начинали оскорблять ее комментариях, тем самым выводя фото в список популярный публикаций Instagram.

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Автор - Твардовская Нина
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