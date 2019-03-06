«Плюнула в лица детей» – Миро возмутилась победой дочери Алсу на «Голос. Дети»

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

На этот раз «под раздачу» блогера попала юная исполнительница, чья звездная мать, по недоказанным данным, помогла ей выиграть нечестным путем.

Последний сезон вокального шоу «Голос. Дети» закончился громким скандалом. Победительницей телеконкурса стала юная исполнительница Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За девочку просили голосовать многие звезды, в том числе Ольга Бузова и Наташа Королева. Кроме того, позднее выяснилось, что неизвестные люди предлагали прохожим деньги за отправку своих голосов. Теперь по факту ведется разбирательство и многие знаменитости выражают свое мнение на этот счет. Громче всех победой дочери Алсу на программе возмутилась скандальная журналистка Лена Миро. Она, как обычно, прокомментировала этот инцидент на странице в «Живом журнале», не постеснявшись в выражениях.

«Плюнула в лица детей», – именно так Миро охарактеризовала Алсу, которая, по ее мнению, нечестным путем «выбила» для дочери победу. По словам блогера, у остальных конкурсантов не было богатых родителей и миллионов знакомых, которые могли бы помочь победить. Между тем, все они оказалась талантливыми и достойными первого места. Также Лена обратилась ко всем проголосовавшим «по просьбе кумиров». Она считает, что теперь это на их совести, ведь, возможно, они «убили» чью-то мечту.

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Автор - Александра Рождественская
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