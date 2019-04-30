Навешивает дочке комплексы - Кристина Орбакайте прилюдно «высмеяла» подбородок Клавдии

Прилюдные забавы 47-летней певицы заставили малышку сгорать от стыда.

Кристина Орбакайте в браке с Михаилом Земцовым нашла личное счастье. У супругов родилась общая дочь Клавдия, в которой родители души не чают. Недавно певица, похоже, сменила приоритеты, и начала уделять больше времени своей семье, сократив выступления. Максимум внимания и заботы она отдает своей единственной дочке, с которой выстроила дружеские отношения, и похоже, общается на равных. Девочка часто сопровождает звездную маму на работе и в ее поездках, а Кристина не стесняется ходить с 7-летней Клавдией на «взрослые» выступления, которые ей также интересны.

Недавно они с дочкой посетили выступление театра TODES, и поделилась трогательными семейными фотографиями. На одном из опубликованных снимков счастливая певица искренне улыбается, глядя на сцену, а веселая Клавдия «замерла» от ужаса. А на втором кадре девочке уже не до смеха.

Вероятно, не имея никакого злого умысла, Кристина Орбакайте схватила дочку за подбородок, посмеявшись над своей забавой, что Клавдии, судя по ее виду, совершенно не понравилось. Девочка может стесняться этой части лица, ведь ее подбородок на фоне маленькой головки кажется непропорционально большим, а Кристина прилюдно «высмеяла» этот недостаток во внешности красавицы-дочери.

Судя по лицу малышки, знаменитая мама не впервые так шутит над ней, однако Клавдию это совсем не забавляет, ведь постоянно указывая на маленький изъян, Орбакайте попросту навешивает дочке комплексы.