Пластика брак не спасает? Сергей Пынзарь может игнорировать жену и «засматриваться» на мужчин

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Муж Даши Пынзарь снимал на видео на пляже совсем не свою супругу в «коконе», а стройоного загорелого танцора.

 Некоторое время назад экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь твердо решила для себя: «Хочу убрать брыли», а потому рискнула лечь под нож пластического хирурга. Чем вдруг «брыли» так помешали Дарье, точно сказать сложно – висят себе и пусть висят, - но ее подписчики выдвинули предположение, что с помощью красивого овала лица Пынзарь хочет стать привлекательной для мужа. А с мужем у нее, опять же по слухам, очень сложная ситуация – Сергей танцевал в ночных клубах «Go-gо», из-за чего ему стали приписывать нетрадиционную ориентацию.

 Но спасает ли сделанная Дарьей пластика ее брак от возможного развала? Вопрос весьма спорный, особенно если представить, что после возвращения жены из клиники пластической хирургии Сергей видит такую «писанную красавицу» с отеками на лице и в «коконе» каждое утро в супружеской постели.

 Недавно к Пынзарям приехала мама Сергея, видимо, для того, чтобы лишний раз помочь паре с детьми, ведь после операции Дарья вряд ли может самостоятельно выполнять домашние обязанности. Пока мать занята детьми, а жена фотографируется только со спины, сам Пынзарь посетил пляж. Удивительно, но, несмотря на то, что на пляже было достаточно женщин, снимать на видео он решил именно стройного и загорелого танцующего мужчину.

 Тут-то и следует вспомнить о прежних подозрениях в нетрадиционной ориентации Сергея. Пынзарь может игнорировать жену, тем самым развивая в ней еще большие комплексы относительно внешности, и «засматриваться» на окружающих мужчин. Вероятно, их танцы и подтянутые тела напоминают Сергею прошлое в качестве танцора. В том случае, если Пынзарь действительно любит мужчин больше, чем женщин, то, как бы Дарья не перекраивала лицо и не улучшала его, мужа рядом не удержит. Конечно, такая версия не имеет подтверждений и остается лишь предположением, которое упорно выдвигают в Сети. Пынзарь мог снимать танцующего мужчину на камеру ради смеха, но также он может тосковать по своему прошлому и скучать по танцам.

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Автор - Твардовская Нина
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