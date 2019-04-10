«А рахита у Ники не будет?» - Николаев и Проскурякова могут испортить здоровье своей дочери - соцсети

Вчера, 19:02 \\ Шоу-бизнес

Родители зря «запрещают» девочке ходить и катают ее на коляске, считают фанаты артиста.

 Недавно дочь певца и композитора Игоря Николаева поразила своей фразой «Бозенька!», когда папа объяснял ей суть православной Пасхи. Фанаты признались, что после того умилительного видео влюбились в Веронику, как в свою дочь, внучку, сестричку, и вероятно именно потому им совсем не все равно на здоровье малышки. А оно, опять же, как думают некоторые эксперты из Сети, может находиться под серьезной угрозой из-за того, как Игорь Николаев и Юлия Проскурякова обращаются с дочерью.

В частности, подписчики звездной семьи думают, что артисты могут испортить здоровье своей дочери из-за того, что в три года все еще возят ее на коляске. «А рахита у Ники не будет?» - поинтересовался один из обеспокоенных фанатов из соцсети.

 На самом деле, люди часто используют понятие «рахит» даже не понимая медицинской сути данного термина. Так, есть укоренившийся стереотип, что рахитом может заболеть ребенок, если недостаточно ходит ногами, из-за чего конечности якобы и искривляются. На самом деле, рахит развивается именно из-за того, что с ребенком не гуляют днем на улице, из-за чего он не получает витамин D. При этом не так важно лежит ли при этом ребенок в коляске, сидит ли на руках у взрослого или же ходит сам – самое главное это солнце и свежий воздух.

 Однако нельзя сказать, что возить ребенка на коляске едва ли не вплоть до школы полезно. Из-за этого у малыша начинается обычное ожирение, не развиваются должным образом мышцы и в целом вырабатывается привычка лениться, которая остается в итоге на всю жизнь. 

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Автор - Твардовская Нина
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