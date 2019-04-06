«Под цвет верблюда»: Фанаты высмеяли Рудковскую за ее «позорное» платье странной расцветки

Супруге Плющенко не хватило денег на «нормальную» одежду, решили в сети.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская известна своей любовью к путешествиям и роскоши. Фанаты не раз упрекали ее в хвастовстве брендовыми вещами, а также отдыхом на дорогих курортах. Именно по этой причине они очень удивились, когда накануне она опубликовала фото, на котором запечатлена в необычном, по их мнению, платье.

Так, мама Гном Гномыча показала снимок, на котором стоит рядом с двумя верблюдами. На них были седла ярких цветов, а также украшения в виде маленьких кисточек и шариков из ткани. Сама же Рудковская позировала рядом в платье, за которое ее и высмеяли пользователи сети.

Один из них написал: «А нормальной одежды не нашлось? Что за позорное платье?», и был поддержан другим: «Под цвет верблюда». По всей видимости, странной они посчитали расцветку наряда. Тем не менее, стоит отметить, что это также было не обычное платье, а выпущенное под брендом DANIIL BERG. Также образ Яны Рудковской дополняла сумка от Dior. Так что, скорее всего, на этот раз ее вкусы просто не сошлись со вкусами фанатов.