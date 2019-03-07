Готовит к своей смерти? Мать Тимати устроила для внучки «экскурсию» по кладбищу

Вчера, 20:34 \\ Шоу-бизнес

Отец ребенка не захотел присоединиться к семье, поэтому бабушке пришлось самой поговорить с ребенком на щепетильную тему.

 Симона Юнусова, мать Тимати, практически все свое время уделяет маленькой внучке Алисе. Женщина нянчится с ней целыми днями, задаривает подарками, удовлетворяет все прихоти и приучает к различным занятиям. Недавно, в великий праздник Пасхи, Симона вместе с ребенком отправилась на кладбище. Мать Тимати устроила для внучки «экскурсию» по месту захоронения людей и показала, где покоятся ее родственники со стороны отца.

 В записи под видео Симона оставила загадочную надпись, где рассказала, что в детстве также часто повещала кладбище. Это не вызывало никаких плохих эмоций, а лишь «интерес к чьей-то закончившейся жизни». Особого внимания заслуживают последние строки: «Теперь пришло время приходить сюда с Алисой. Она уже знает, что после меня, это станет её почётной обязанностью ухаживать за нами...» Неужели Симона готовит ребенка к своей смерти и уже внушает ей мысль, что рано или поздно бабушки не станет?

Большинство подписчиков положительно отнеслись к такому методу воспитания. Они посчитали, что именно в раннем возрасте с детьми нужно разговаривать о смерти, пусть эта тема и не из легких. Тогда почему один из самых близких людей для Алисы, звездный папа, не поддержал дочь во время такого взрослого разговора?


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Автор - Александра Рождественская
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