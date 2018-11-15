Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

Популярной певице Софии Ротару уже 71 год. Несколько лет назад певица «свернула» свою творческую деятельность и вообще «пропала с радаров». Сейчас о жизни певицы мало, что известно, какое-то время в сети была информация о том, что женщина тяжело больна и по этой причине не появляется перед камерами. Звёзды российского шоу-бизнеса тоже подзабыли о своей коллеге и вовсе о ней не говорят. Но преданные поклонники никогда не забудут её восхитительный голос и проникновенные песни. Творчество Ротару всегда имело многотысячных поклонников и об этом знали все. Нисколько не стесняясь, песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса. Одной из первых «воришек» оказалась дочь Примадонны российской эстрады. Кристина Орбакайте, которая исполнила песню под названием «Только тебе».

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Певица попыталась вложить душу, но пользователи сети не оценили её стараний: «Ей до Софии Ротару, как до Марса», «Лучше оригинала никто не исполнит», «Мне противно слушать, только изуродовали».

Спустя время перепеть Ротару решилась и певица Лобода. Светлана исполнила песню «Ночной мотылёк» и усовершенствовала номер с помощью своей сексуальной энергетики, однако тоже не угодила поклонникам Ротару.

«Не хочу никого обижать, но София Ротару поёт эту песню намного лучше. Я не понимаю этих телодвижений на сцене. Такое чувство, что не микрофон, а шест стоит», «Несомненно, Ротару! А эта не поёт, а выделывается вокруг шеста», - комментировали пользователи сети.

Как печально осознавать, что твой кумир больше никогда не порадует тебя с большой сцены. Но, не смотря на, это многие поклонники Софии Ротару считают, что лучше слушать любимую музыку на диске, нежели нынешние «звёзды» будут коверкать шедевры под себя. Но артисты решили, что добру зря пропадать? И теперь, песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса.