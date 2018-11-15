Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Сегодня, 00:00 \\ Шоу-бизнес

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

Популярной певице Софии Ротару уже 71 год. Несколько лет назад певица «свернула» свою творческую деятельность и вообще «пропала с радаров». Сейчас о жизни певицы мало, что известно, какое-то время в сети была информация о том, что женщина тяжело больна и по этой причине не появляется перед камерами. Звёзды российского шоу-бизнеса тоже подзабыли о своей коллеге и вовсе о ней не говорят. Но преданные поклонники никогда не забудут её восхитительный голос и проникновенные песни. Творчество Ротару всегда имело многотысячных поклонников и об этом знали все. Нисколько не стесняясь, песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса. Одной из первых «воришек» оказалась дочь Примадонны российской эстрады. Кристина Орбакайте, которая исполнила песню под названием «Только тебе».

[media=https://ok.ru/video/201641952695]

Певица попыталась вложить душу, но пользователи сети не оценили её стараний: «Ей до Софии Ротару, как до Марса», «Лучше оригинала никто не исполнит», «Мне противно слушать, только изуродовали».

Спустя время перепеть Ротару решилась и певица Лобода. Светлана исполнила песню «Ночной мотылёк» и усовершенствовала номер с помощью своей сексуальной энергетики, однако тоже не угодила поклонникам Ротару.

«Не хочу никого обижать, но София Ротару поёт эту песню намного лучше. Я не понимаю этих телодвижений на сцене. Такое чувство, что не микрофон, а шест стоит», «Несомненно, Ротару! А эта не поёт, а выделывается вокруг шеста», - комментировали пользователи сети.

Как печально осознавать, что твой кумир больше никогда не порадует тебя с большой сцены. Но, не смотря на, это многие поклонники Софии Ротару считают, что лучше слушать любимую музыку на диске, нежели нынешние «звёзды» будут коверкать шедевры под себя. Но артисты решили, что добру зря пропадать? И теперь, песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса.

Поделиться новостью:
Автор - Ангелина Гордон
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

Брак спасет ребенок? Королева неудачно скрыла свою беременность рюкзаком на животе

В этом ее заподозрили фанаты.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Семьи больше нет? Наташа Королёва подогрела слухи о разводе с Тарзаном

Певица предпочла свой 46-й день рождения отмечать на сцене, а не в компании...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Шепелев не тянет? Орлова словами о достоинстве мужчин могла унизить экс-супруга Фриске

 Недостойное поведение и провальное отцовство Дмитрия окончательно разочаровали ведущую в...

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

  Недавно стало известно, что 20-летняя Полина Глен из России уже больше года состоит в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ