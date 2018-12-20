Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до неузнаваемости.

Ляйсан Утяшевой исполнилось 33 года, тело конечно она держит в прекрасной форме, а вот кожа лица «решила жить» собственной жизнью, подметили обозреватели в сети. Последнее видео с дня рождения Юлианы Карауловой говорит об этом. Наглядно кажется, что Ляйсан сделала уколы красоты, переборщив с инъекцией и за счет этого брыли стали отвисать, искривился рот. Похоже на то, что лицо известной гимнастки до сих пор опухшее или обвисшее после филлеров, уколов красоты или хирургического вмешательства, чтобы это скрыть Ляся не снимает очки. Однако она не стесняется выходить в таком виде в свет и фотографироваться подобным образом.

Впрочем, в мире российского шоу-бизнеса таким внешним видом звезд не удивишь. Большая половина знаменитостей злоупотребляет уколами красоты, филлерами и пластическими операциями. Есть вероятность, что Ляйсан всё-таки переборщила с так называемой искусственной красотой.

«Я понимаю, что время никого не щадит, но зачем перебарщивать с уколами, филерами и хирургией, когда это все аукнется с возрастом, да и сейчас ужасно выглядит», - пишут не понимающие инсайдеры.

А возможно, Утяшева выбрала неопытного специалиста, который так беспощадно угробил ее лицо. Караулова в свою очередь, могла бы и не выкладывать stories с подругой в непригодном свете, чтобы не нарваться на осуждение со стороны хэйтеров. Вероятнее всего, Юлианна специально выставила Ляйсан в таком виде, чтобы показать, что она выгядит на много свежее и моложе гимнастки, ведь ей исполнился всего 31 год.

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Автор - Ария Нойманн
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