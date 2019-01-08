«Лживый бизнес»: Экстрасенс Николь Кузнецова раскрыла правду о любовных приворотах

Ясновидящая рассказала, что она никогда не берется привораживать или помогать с возвратом любимого человека. По словам Николь Кузнецовой, магия неспособна заставить мужчину полюбить женщину, которая ему не нравится.

Николь Кузнецова раскрыла правду о любовных приворотах. «Сейчас я вобью гвоздь в лживый бизнес своих коллег», - написала экстрасенс и описала принцип приворотов. Она заявила, что обещания вернуть любимого человека дают лишь шарлатаны и аферисты.

По словам Кузнецовой, невозможно заставить человека полюбить, используя для этого магию. Также экстрасенс отметила, что приворот может сработать лишь тогда, когда у желающей «приворожить» мужчину женщины была интимная близость с тем самым мужчиной. Иными словами, магия не сможет помочь женщине, если она хочет влюбить в себя человека, с которым у нее недавно не было встречи «с продолжением».

Николь Кузнецова утверждает, что в отношениях важнее поступки, а не магия и привороты. По словам экстрасенса, все привороты действуют не более 6 месяцев и являются больше проверкой для мужчины. Даже если любовница попытается приворожить чужого мужа, он все равно от нее уйдет, если его попытаются приворожить. Фанаты были благодарны Николь Кузнецовой за честность и отметили, что сейчас «развелось» слишком много магов, которые дурачат людям головы.