Поклонники обеспокоены внешним видом «исхудавшей» Пугачевой

Фанаты певицы предположили, что Алла Борисовна не сможет выступить на своем юбилейном концерте из-за проблем со здоровьем.

В Сети все чаще появляются фото и видео со съемок нового выпуска передачи Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером». Главной героиней нового выпуска передачи стала Алла Пугачева .которая в апреле отметил свое 70-летие. В честь юбилея певица планирует устроить грандиозный концерт, однако ее внешний вид насторожил пользователей Сети и они сомневаются в том, состоится ли концерт.

В качестве наряда для шоу Примадонна выбрала обтягивающие черные брюки, ботинки с высоким каблуком, темную кофту и красный пиджак. Поздравить юбиляршу пришли ее коллеги по цеху, среди которых был и Филипп Киркоров. В своем микроблоге Филипп Бедросович разместил короткий видео-отчет со съемок телепроекта.

Изучив фото и видео материалы фанаты Аллы Борисовны пришли к выводу, что певица находится не в лучшей форме, и возможно, даже больна. Фанаты заметили, что при встрече гостей студии певица с трудом передвигалась. Также насторожила многих «худоба» Примадонны. Многие считают, что певице не стоит изнемождать себя методами похудения в столь преклонном возрасте. Часть фанатов склоняется к версии, что худоба Пугачевой связана с болезнью, которая может стать причиной отмены апрельского концерта.

Также критике был подвержен образ Аллы Борисовны. Пользователи считают, что артистка одевается явно не по годам.