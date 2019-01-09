Марго Робби рассказала о пополнении в семье

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби вышла замуж еще несколько лет назад, но поклонники не перестают спрашивать Марго, когда даже она обзаведется наследниками. Ну вот, случилось.

Звезда фильма «отряд самоубийц» со своим будущим мужем Томом Экерли познакомилась на съемках одного из фильма. В декабре 2016 года пара официально узаконила свои отношения, а в 2017 году супруги начали задумываться о детях и строить планы.

Фанаты Робби не утихают с вопросами о пополнении и постоянно задают их звезде.

Сама Марго призналась, что ее раздражают вопросы поклонников о том, когда же она станет мамой.

«Я не понимаю, почему кто-то посторонний считает себя вправе диктовать мне, как поступить со своим собственным телом, и призывать к материнству? С тех пор, как я вышла замуж мне первым делом, стали задавать вопрос «Когда вы собираетесь рожать?» Как же меня это бесит!», - говорила Марго, - «никому даже в голову не приходит, что у женщины может быть какой-то иной план», - пояснила она.

Однако пополнение в семье все же случилось.

Недавно муж Марго проезжал мимо приюта, где находятся брошенные и бездомные собаки. Уж больно ему понравился маленький питомец.

«Теперь у нас есть щенок питбуля. Вырастет-станет размером с лошадь», - пошутила звезда.

У супругов уже есть одна собака, но пушистый друг требует слишком много заботы. После того, как в их доме появилась еще одна собака, актрисе пришлось не спать несколько дней. Она даже поинтересовалась у мужа, нельзя ли им подержать питомца пару дней и отдать обратно, на что Том категорически ответил отказом.

«Я не в состоянии справиться с двумя щенками, не то, что с детьми», - уточнила Марго.