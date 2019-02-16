«Нуждаюсь в поддержке»: Из-за похудения у Елены Малышевой появились страхи и обморочные состояния

Телеведущая рассказала, что в магазине у нее случились трудности. Елене Малышевой очень хочется «наестся», из-за чего пройти мимо кондитерских изделий и выпечки ей было крайне сложно.

Елена Малышева сбросила 10 килограмм, она активно худеет. Недавно телеведущая отправилась в магазин за покупками, там у нее появились страхи. По словам Малышевой, из-за похудения ей трудно сдержаться и не купить вкусную еду. Возле прилавков с десертами у нее начались «обморочные состояния», она так хотела есть, что ей даже стало плохо.

«Нуждаюсь в поддержке» - написала Малышева и рассказала, что трудности с выдержкой у нее имеются. Телеведущая и так набрала 1 килограмм, но ей все равно постоянно хочется есть. Вместо десертов и выпечки она купила себе рыбу и кабачки, но страхи снова набрать лишний вес ее не покидают.

Малышева просит у своих фанатов совета. Ведущая шоу «Жить здорово» спрашивает, как ее худеющие поклонники справлялись с «приступами» желания купить еду. Фанаты пишут, что сейчас Елена Малышева находится на грани срыва, поэтому ей стоит воздержаться от соблазнов и не ходить мимо витрин с «запретными плодами».

Некоторые пользователи также считают, что организм Елены Малышевой попросту «обманывает» ее, посылая ей чувство нестерпимого голода. Таким образом он пытается снова «накопить» утраченные килограммы. По словам фанатов, Елена Малышева может позволить себе съесть немного лишнего, чтобы организм перестал находиться в стрессовом состоянии.