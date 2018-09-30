Невеста Тимати прокомментировала свою беременность

Сегодня, 10:43 \\ Шоу-бизнес

Поклонники тщательно следят за жизнью Анастасий Решетовой и Тимати. По фотографиям многие пришли к выводу, что невеста рэп-исполнителя беременна.

 

Уже не первый месяц пользователи социальных сетей обсуждаю «интересное положение» невесты Тимати.

Фотографии, которые публикует Анастасия в своем Instagram подтолкнуло подписчиков подумать о том, что пара в скором времени станет родителями. Решетова никаким образом не комментировала предположения поклонников, тем самым создавала еще больше подозрений.

На своей страничке Настя действительно публикует фотографии, на которых она прикрывает живот сумкой или рукой, а недавно она поделилась совместным снимком с Тимати, на которой избранник держит руку на животе возлюбленной. Правда, сама Решетова опровергает все слухи о своей беременности.

«Уважаемые, перестаньте мне писать про беременность. Неужели, вы думаете, что я стала бы выставлять фото, где срок не большой. Это лишь неудачный ракурс и одежда», - пояснила поклонникам Настя.

Однако раньше у невесты Тимати не возникало никаких проблем с ракурсом и выбором одежды.

Даже после того, как сама Решетова развеяла слухи о своем «интересном положении», поклонники не перестали обсуждать интересный факт.

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Автор - Екатерина Браун
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