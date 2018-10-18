Легендарная Мерил Стрип стала бабушкой в 63 года

Многократная обладательница престижной премии "Оскар" до сих пор не имела внуков. Ребенок появился на свет у ее старшей дочери Мэми Гавер.

Зарубежные таблоиды сообщают радостную новость, которая накануне прозвучала в семье известной голливудской актрисы Мерил Стрип. Согласно информации, которую передает источник, впервые за свою жизнь она стала бабушкой. О беременности одной из ее дочерей, которая летом прошлого года обручилась с популярным сценаристом Мехаром Сетхи, стало известно не так давно.

Большую часть времени, пока вынашивала ребенка, она пыталась скрыть этот факт от общественности. Скорее всего, о нем знали только самые близкие Мэми Гавер. Легендарной Мерил Стрип уже 63 года, поэтому фанаты уверенны, что она, безусловно, рада такому пополнению.

Не так давно имя актрисы уже звучало в новостях. Тогда журналисты вспомнили историю, связывающую ее с известным дизайнером Карлом Лагерфельдом. Известно, что однажды он публично ее оскорбил, а теперь стало известно о причинах такого его поступка.