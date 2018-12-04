Ольга Бузова стала лицом бренда, выпускающего тампоны

Список товаров, которые рекламирует ведущая, пополнили средства интимной гигиены.

Ольга Бузова известна не только как ведущая телепроекта «Дом-2» и певица. Она также считается успешной бизнес-леди и не упускает момент преумножить свой капитал. Известно, что рекламный пост в Instagram-аккаунте певицы стоит от 200 тысяч рублей, что позволяет ей зарабатывать приличные суммы путем ведения микроблога. Ранее Ольга рекламировала один из брендов чипсов, однако в новой публикации список фирм, с которыми она сотрудничает пополнил производитель средств интимной гигиены «o.b.», который известен своими тампонами.

В новой рекламной публикации Бузова решила мотивировать подписчиц на покупку продукции компании «o.b.» при помощи проведения акции. Покупатели тампонов производителя будет доступна для скачивания песня, которую певица записала совместно с рекламируемой ею фирмой. Ранее эту песню нигде не презентовали. Также участницы акции смогут стать обладательницами футболок производства Olga Buzova Design и в качестве главного приза выиграть встречу с Ольгой.

Ранее средства интимной гигиены рекламировали Регина Тодоренко, Юлианна Караулова и финалистка «Холостяка» Дарья Клюкина. Однако все эт известные личности продвигали другой предмет интимной гигиены - прокладки.