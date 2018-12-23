Воронежская блогерша вызвала фурор в сети за фото в стиле ню

Сегодня, 09:51 \\ Шоу-бизнес

Алина Левда, которая известна в Instagram как «Ботановна», набрала огромное количество лайков за снимок в листьях.

 Российский блогер Алина «Ботановна» Левда, которая известна не только в родном Воронеже, но и за его пределами, опубликовала в Instagram фотографию, набравшую больше 140 тысяч отметок «мне нравится». На снимке девушка полностью обнажена, прикрыв листьями пальмы только самые откровенные места. Подписчики Алины, которых набралось 1,5 миллиона, оценили высокое качество кадра.

 Сейчас Алина Левда находится в Таиланде, откуда ежедневно публикует новые снимки. Фотографию с пальмовыми листьями блогерша подписала объемным признанием в любви к Азии. «Азия – слияние с природой, релакс и отрыв от привычных вещей. Здесь совершенно другой мир, в котором все просто. Отбрасываю все барьеры и шлю вам вибрации через экран», - обратилась Левда к подписчикам. По признанию Алины, Таиланд радует ее своей настоящей искренностью, где люди улыбаются постоянно и по-настоящему. В своих комментариях пользователи оценили оригинальность идеи для фотографии, а также сравнили «Ботановну» с настоящей амазонкой.

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Автор - Антон Словацкий
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