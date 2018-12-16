«Слабаки!»: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе убрали новогоднюю елку

Еще в конце января певица рассказывала, что планирует не убирать елку до конца февраля. Альбина Джанабаева выполнила свое обещание – новогоднее дерево она убрала в последний день зимы.

Альбина Джанабаева уже вошла в «рабочий ритм». После новогодних праздников, семейных торжеств и других приятных выходных певица приступила к работе. Как оказалось, череду празднеств Джанабаева решила завершить символично. Она и Валерий Меладзе убрали из своего дома новогоднюю елку.

В своем Instagram Альбина Джанабаева не раз показывала красивую новогоднюю ель, которая радовала ее и Валерия Меладзе. Певица утверждала, что не хочет убирать дерево до конца зимы. По всей видимости, Альбина Джанабаева привыкла добиваться поставленных целей – ель действительно простояла в ее доме до последнего зимнего дня.

Теперь Альбина Джанабаева сфотографировала новогодние игрушки, снятые с ели. Певица написала, что у нее дома наступили «проводы зимы». «Слабаки!» - в шутку написали фанаты и признались, что у многих елка может простоять и до майских праздников. По словам комментаторов, им жаль выбрасывать красивое дерево, поэтому они не торопятся от него избавляться. Некоторые пользователи заявили, что вся суть новогодней ели в праздничной атмосфере, а за несколько месяцев весь «новогодний дух» начинает надоедать, поэтому они избавляются от дерева как можно быстрее.