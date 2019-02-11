Захар Саленко пытается заставить Анну Брянскую заселиться с ним

Девушка пришла на шоу "Дом-2" совсем недавно, однако уже успела покорить сердца нескольких парней.

Когда Брянская пришла на проект, она сразу заявила, что знает, чье сердце хочет покорить. Тогда она рассказала, что с экрана наблюдала за участником по имени Максим, приехавшим из Рязани. Однажды девушка просто увидела, как он танцует стриптиз, и поняла, что хочет стать его избранницей. Позже ей удалось "пробиться" на передачу, где она смогла в глаза увидеть всех участников.

Тогда-то и поменялись все ее приоритеты. Анна увидела других проектных парней, которые понравились ей не меньше. В особенности она обратила внимание на Захара Саленко, возможно, потому что тот сам пошел с ней на контакт. Было видно, что оба они нравятся друг другу. Тем не менее, никто не ожидал, что так скоро участник заявит, что теперь он и новенькая Анна Брянская - пара.

События, которые происходили во время нового эфира "Дом-2", появившегося вчера, заинтриговали всех. Девушка, хоть и была очарована Захаром, с заявлением не согласилась. Тот пытался заставить ее заселиться с ним в отдельных апартаментах, однако она не хотела ускорять события и отметила, что сейчас ей хочется простого ухаживания.

Стоит отметить, что совсем недавно Саленко собирался строить любовь с предполагаемой любовницей известного рэпера Гуфа Яной Шевцовой. Он даже заявил, что готов воспитывать ребенка, отцом которого является тот же артист.