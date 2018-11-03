Без репетиции: импровизация Дана Балана и Екатерины Бегу покорила интернет

Выступление в начале февраля одесситки Екатерины Бегу (этнической молдаванки) на украинском музыкальном шоу Голос страны" буквально покорило сердца зрителей.

26-летняя молдаванка родом из Одессы Катерина Бегу, проживает в Тарутинском районе Одесской области. Родным языком девушки является молдавский.

Девушка исполнила лирическую интерпретацию знаменитого хита группы "O-Zone" "Dragostea Din Tei". Голос Катерины не оставил равнодушным и автора песни, певца Дана Балана. Он был настолько впечатлен выступлением певицы, что вместе с ней исполнил "Dragostea Din Tei" на сцене конкурса.

Все члены жюри повернули свои кресла, но Екатерина сообщила о своем желании вступить в группу Дана Балана. Похоже, энергетика девушки еще больше зацепила молдавского артиста. Не долго думая, он смонтировал клип, в основу которого вошла их совместная импровизация. Ролик был выложен на YouTube 28 февраля.