Александра Черно вместе с супругом собралась покинуть "Дом-2"

Скандальная пара телепроекта «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян еще не окончательно обрели идиллию в своей семье, а уже заявили об уходе.

Совсем недавно отношения ребят перешли на новый уровень. Экс-участники тщательно готовились к намечавшемуся торжеству, но с появлением штампа в паспорте проблем в семье меньше не стало. Через две недели после пышной свадьбы идиллия в семье будто испарилась. Каждый день ребят начинается с претензий к друг другу.

Александра Черно на одном из лобных призналась, что в семье начался кризис. Правда, слишком рано. Участники не смогли построить на проекте счастливые отношения и собрались уйти за периметр, где есть возможность наладить свою семейную жизнь.

«Да, мы приняли совместное решение покинуть проект «Дом-2». Конечно, мне за воротами придется найти серьезную работу, потому что одними танцами семья прокормить я не смогу. Александра меня во всем поддерживает и готова следовать за мной», - рассказал супруг Черно.

Недавно на этой почве у ребят разгорелся нешуточный скандал. По словам Оганесяна, Черно на него слишком давила и заставляла найти серьезную работу, не давая ему заниматься творчеством.

Кстати, если Иосифу удастся найти хорошую работу, чтобы полностью обеспечить семью, Александра будет вынуждена заняться собой, ведь она уже давала обещание, но не сдержала.