Жертва мошенников: Лолита Милявская предостерегает своих подписчиков

55-летняя певица Лолита Милявская предостерегает своих подписчиков от действий недобросовестных людей. Певица стала жертвой мошенников, которые от лица Милявской предлагают сомнительные услуги.

Лолита Милявская проявила заботу о своих подписчиках и предостерегла их от возможных афер мошенников. Певица записала видеообращение и опубликовала его своем Инстаграме.

Милявская рассказала, что стала жертвой мошенников. Некие люди от ее лица предлагают пройти опрос. В результате участников ждет «какой-то приз». Милявская попросила подписчиков не реагировать на подобные предложения, так как это является мошенничеством. Она уточнила, что имеет только одну официальную страницу, но она не имеет синей галочки, которая подтверждает верификацию.

Лолита настолько обеспокоилась судьбой подписчиков, что решила записать видео, несмотря на то, что уже легла спать и была без макияжа и в ночной рубашке. Поклонники оценили заботу своего кумира и поблагодарили Милявскую за предостережение.

«Бесплатный сыр только в мышеловке! Лолита спасибо вам за заботу, вы очень хорошая»;

«Очень редко можно встретить таких честных правильных добродушных людей, как вы», - писали в комментариях к видеообращению певицы.

Другие же отметили, что Милявская выглядит хорошо и естественно:

«Лола вы молодец, не фотошопитесь такая естественная как вы есть»;

«Какая же она крутая!!! Прям люблюнемогу. Не каждый вот так встанет с постели и запишет видео».