«Instagram у Кищук никто не отбирал»: Ольга Серябкина рассказала правду

После того, как Кищук оставила свой миллионный аккаунт новым солисткам трио, подписчики стали говорить, что ее заставили так поступить. Однако Ольга Серябкина решила рассказать правду.

Когда Ольга Серябкина приняла решения покинуть группу и продвигаться дальше, другие солистки собрались вслед за Ольгой. Продюсер Максим Фадеев говорил, что девочки продолжат сотрудничать с продюсерским центром.

Однако бывшая солистка группы Екатерина Кищук призналась, что покинула центр и больше не работает с Фадеевым. Помимо этого, Кищук в своей социальной сети Instagram удалила все свои фотографии и записала для подписчиков трогательное видео.

«Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им — здесь будет их общее комьюнити», — подписала Катя видео.

Когда поклонники Кищук увидели видео, разгорелся полнейший скандал. Подписчики тысячами начали отписываться от странички. Многие предположили, что Катя не сама приняла решение отдать личный блог, а ее заставил Максим Фадеев, якобы такие условия контракта.

Ольга Серябкина решила развеять мифы и рассказала правду. Никто не заставлял и не вынуждал Екатерину отдавать страничку новым солисткам, у нее всегда был свой личный аккаунт, и она просто вернулась него.

Также Серябкина рассказала, что с Екатериной они по-прежнему хорошо общаются, она продолжает заниматься музыкой и продвигает свою начавшуюся карьеру солистки.