«Мне нравилось только первые две недели»: участница «Дома-2» рассказала о проблемах в браке

Cкандальная участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно поделилась в своем Instagram, что сейчас ей не совсем нравится находиться в статусе жены.

Совсем недавно одна из самых интересных пар проекта официально заключили свои отношения. Александра Черно и Иосиф Оганесян тщательно подготавливались и прошли через множество испытаний, но всё-таки смогли узаконить свои отношения.

Супруги находились в восторге от нового начала их семейной жизни, они перешли на новый этап и мечтали о наследниках. Правда, эйфория в семье закончилась слишком быстро. Через две недели у пары начались разлады и скандалы. Каждое лобное ведущие помогали разобраться в наступивших проблемах.

Однако Александра Черно приняла решение развестись с Иосифом, но дальше разговора дело не пошло. Совсем скоро супруги воссоединились, но ненадолго. В отношенях пары возникли новые проблемы.

В своем Instagram Александра постоянно делится со своими подписчиками своей жизнью, важными событиями, даже находит время для общения.

«Нравилось быть женой первые две недели брака, когда у нас была идиллия. Надо ее восстановить и тогда все будет хорошо», - ответила Александра на вопрос одной и подписчик.

Супруги старательно пытаются сохранить свои отношения и наладить идиллию в семье. Однако на это уйдет много времени.