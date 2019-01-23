«Совсем отощала»: Ксения Собчак в образе Елизаветы II испугала фанатов худобой

Знаменитость посетила закрытый показ Ульяны Сергиенко. 37-летняя Ксения Собчак выбрала для мероприятия сдержанный образ, который вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.

Ксения Собчак появилась на показе Ульяны Сергиенко в образе, который фанаты назвали образом Елизаветы II. Знаменитость сравнили с британской Королевой из-за того, что наряд российской телеведущей был крайне сдержанным.

Собчак выбрала закрытое платье нежно-розового оттенка. Свой образ она дополнила элегантными туфлями на невысоком каблуке и сумкой от британского бренда Launer. Британская сдержанность сразу же напомнила пользователям о нарядах, которые выбирает Елизавета II, известная своим умением изысканно выглядеть. Образ Собчак понравился многим ее поклонникам, однако ее фигура вызвала у некоторых фанатов опасения.

«Совсем отощала», - написали встревоженные пользователи. Собчак испугала их своей худобой. По словам комментаторов, после скандалов с Виторганом знаменитость стала стремительно худеть. Возможно, Собчак похудела из-за стресса.

Также пользователи предполагают, что знаменитость могла избавиться от нескольких килограмм из-за напряженного графика, ведь недавно она запустила на YouTube свое шоу. Сама Собчак пока что никак не комментирует изменения своей фигуры, оставляя фанатам пространство для фантазии.