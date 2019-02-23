"Развязалась" в свое 65-летие: выпившая Успенская била посуду на дне рождения

Сегодня, 19:55 \\ Шоу-бизнес

Любовь Успенская отметила свой очередной день рождения, ей исполнилось 65 лет. Праздник прошел шумно, звезда шоу-бизнеса устроила очередной пьяный дебош в шикарном ресторане, где провела этот праздник вместе со своими друзьями и родными.

 Празднование попало на небольшой ролик, где можно увидеть, как певица выпивает залпом рюмку водки, а затем со всего размаху швыряет ее на пол. Вследствие этого необычного для 65-летней женщины поступка раздается дружный хохот, а также громкие аплодисменты.

Стоит отметить тот факт, что Любовь Успенская была в «завязке» и не употребляла спиртных напитков уже несколько месяцев, и в рот не брала даже глотка шампанского. По словам звезды, алкоголь является ядом для веса. Но, видимо, на своем дне рождении удержаться не смогла. В этом она призналась на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи же под постом Любови Успенской начали оставлять комментарии, где хвалили певицу: «Любочка! Шикарная! Многие лета! В такой же изумительной форме, с таким же шикарным голосом!», «Вот это размах! Цыгане это по-русски, по-нашему!».

Кроме того, Любовь Успенская заявила о желании выйти замуж за Николая Баскова. Данное заявление она также сделала на своем дне рождения. В ответ на вопрос певца, о чем мечтает юбилярша, она сказала, что мечтает выйти за него замуж. И даже по такому случаю примерила на себя его фамилию.

К тому же Любовь Успенская назвала четыре условия хорошей фигуры в столь почтенном возрасте. Оказалось, что певица занимается йогой, а также правильно питается и часто бывает на море. Иногда может позволить себе массажистов, что также благоприятно сказывается на ее фигуре.

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Автор - Алевтина Сергеева
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