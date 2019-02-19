"Заждались": новый клип Ольги Бузовой на песню "Эгоистка" наконец-таки вышел

Сегодня, 19:03 \\ Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова порадовала поклонников новым клипом на композицию «Эгоистка». А это значит только одно, что долгие труды знаменитости увенчались успехом.

В видеоклипе приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых оказались Саша Бортич, Паулина Андреева, Гоша Куценко, Роман Маякин, а также Сергей Гармаш, Мария Шалаева, Лиза Арзамасова и некоторые другие. Радостной новостью о выходе нового сингла Бузова поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Также стоит отметить тот факт, что новая композиция Оли стала саундтреком к фильму «Любовницы». По словам певицы, ее песня очень понравилась режиссеру и продюсерам комедии. Об этом она тоже не преминула рассказать многочисленным подписчикам. Вообще Бузова советует девушкам любить себя и бросать «обманщиков», ни о чем не жалея.

Кроме того, знаменитость призвала девушек вернуться к использованию заколок для волос. По словам звезды, это новый, модный тренд, поэтом стоит не стесняться и экспериментировать. Она и сама недавно разместила снимок, на котором позирует с заколкой в волосах. Тут же всплыли воспоминания о тех временах, когда все девочки носили подобные украшения.

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Автор - Алевтина Сергеева
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