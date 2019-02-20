"До Наташи Королевой далеко": пользователи Сети накинулись на Юлию Проскурякову из-за снимка без фотошопа

Недавно жена Игоря Николаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, которое произвело фурор среди поклонниц ее мужа. Причиной столь бурной реакции стала сильно располневшая жена музыканта. А дело в том, что Юлия Проскурякова просто не стала использовать фотошоп, а фото «залила» в Сеть таким, какое оно было изначально.

Под фотоснимком знаменитость оставила комментарий, в котором уведомляла всех любопытных о том, что снимок она не редактировала. Впрочем, и это не помогло, комментаторы «слетелись» на новую публикацию Юлии Проскуряковой.

Кто-то начал рассуждать о том, что «ткань полнит» знаменитость, и несмотря на то, что «она дорогая», необходимо выбирать «свое». А некоторые попытались оправдать супругу Игоря Николаева тем, что «он просто с ней счастлив», и тут уже неважно, сколько «красоты вокруг него», «надутых губ» и «бюстов пятого размера». А третьи просто написали о том, что на Юлю приятно смотреть и все, потому что у нее лицо светится и очень доброе.

Да и Юлия Проскурякова уже привыкла к тому, что ее постоянно пытаются сравнивать с прежними пассиями ее мужа, в частности с Наташей Королевой. Но странным может показаться то, что прошло уже больше десяти лет, а ее продолжают сравнивать с потенциальными в прошлом невестами артиста. Певица все время получает отклики по поводу выбора своей одежды, недостаточной стройности или не очень актуальных причесок.

Также стоит отметить тот факт, что недавно Проскурякова опубликовала фото без макияжа. На фото звезда известного артиста запечатлена в простой белой сорочке, черных брюках и кожаных ботинках. Под опубликованным кадром она оставила комментарий, в котором говорилось о том, что «она боится спугнуть счастье». Фанаты Юлии восхитились ее естественной красотой.