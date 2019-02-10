Актриса Татьяна Васильева рассказала, в чем секрет ее успеха

Сегодня, 16:05 \\ Шоу-бизнес

Артистка назвала профессию актера очень мстительной и рассказала, как в этом ремесле выжить молодым талантам.

 Актриса Татьяна Васильева рассказала в интервью, в чем секрет ее актерского успеха. Звезда театра и кино, прежде всего, называет необходимым наличие божеского дара в человеке, таланта «от природы». Однако немало зависит от того, как в дальнейшем человек распорядится этим талантом.

 Успех продолжает преследовать Татьяну Васильеву, несмотря на солидный возраст – сегодня артистка отмечает 72 года. Ее по-прежнему приглашают сниматься. Вдобавок, Васильева успевает заниматься спортом, поддерживая форму. Для того чтобы быть успешным, Васильева советует правильно распоряжаться своими ресурсами и не тратить талант попусту. Также, обязательной является физическая форма. Васильева признается, что без тренировки в спортивном зале не может выйти на сцену. «Движение и сон, вот что необходимо. Со сном проблема, а вот со спортом пока все хорошо», - рассказывает Васильева.

Актриса советует всем, кто желает добиться успеха, не жалеть себя, «не делать поблажек», а всегда идти до конца. Татьяна Васильева не задается вопросом, может ли она что-то преодолеть. Актриса рассказывает, что просто делает и все, потому что должна, а потом радуется результатам своего решения.

 Татьяна Васильева предостерегает молодых актеров от того, что эта профессия очень мстительная. Важно правильно принимать первый успех в карьере и не думать, что весь мир уже у ног. По мнению Васильевой, как только актер подумает, что знает все, тут же о нем забудут, и придется весь сложный путь становления проходить заново. «Чтобы этого не было, нужно идти очень медленно, не оглядываясь, не завидуя», - советует Васильева в интервью «Teleprogramma.Pro».

Ранее Татьяна Васильева откровенно призналась, что кто-то из руководства сериала «Сваты» убрал ее из актерского состава, поэтому актриса не появится в новых сериях.

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Автор - София Волкова
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